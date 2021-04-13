20 bin kişiye 7/24 hizmet verecek

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Çilimli ilçesinde yapımı tamamlanan ve yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verecek olan Devlet Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Cevdet Atay, beraberinde Çilimli Kaymakamı Onur Şan, Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte kısa süre önce hizmete açılan Çilimli İlçe Devlet Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hastane ve aile sağlığı merkezinin 20 bin kişiye hizmet vereceğini belirterek “Çilimli ilçe entegre hastanesi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunda 8 aile hekimliği birimi ile yıllık ortalama 100 bin hastaya hizmet verilebilecek. 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ile de yıllık ortalama 3 bin 500 vakaya gidilerek 7/24 kesintisiz sağlık hizmetinin verebileceğiz” bilgilendirmesinde bulundu.