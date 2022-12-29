20 bin dezenfektan dağıtıldı

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan ilk orta ve liseler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına 20 bin dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi, gerçekleştirdiği ihtiyaç sahiplerine verdi desteklerin yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde farkındalık oluşturmaya da devam ediyor. Verdiği hizmetlerle 7’den 70’e Düzcelilere dokunarak belediyenin şefkatli elini gösteren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, son yaptığı çalışma ile temizlik ve hijyen konusunda okullar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına önemli destek sağladı.

Müdürlük, büyük firmalarla yapılan anlaşma çerçevesinde kendilerine ulaştırılan 20 bin dezenfektan için şehir merkezi genelinde dağıtım gerçekleştirdi. Özellikle yoğun öğrenci sirkülasyonunun yaşandığı ilk, orta ve liseler başta olmak üzere kamu kurumlarını tek tek dolaşan ekipler, dezenfektanları teslim etti.