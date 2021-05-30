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2 köye mera tahsisleri yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince 2 ilçede bulunan meralar köy muhtarlıklarına tahsis edildi.

DÜZCE 30.05.2021, 13:54
2 köye mera tahsisleri yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince 2 ilçede bulunan meralar köy muhtarlıklarına tahsis edildi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan meralar köy muhtarlıklarına tahsis edilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde bulunan 953 dekar alana sahip olan mera ile Çilimli ilçesine bağlı Esenli köyünde bulunan 551 dekar alana sahip olan mera, köy muhtarlıklarına tahsis edildi.
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