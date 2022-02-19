19 yılda 6.9 milyar liralık yatırım yapıldı

DÜZCE (İHA) – Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Düzce’de 19 yılda yapılan yatırımlar ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Bu kapsamda Düzce’de ulaşım ve iletişim yatırımı olarak 6 milyar 941 milyon liralık yatırım yapıldığı belirtildi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun geçtiğimiz günlerde Düzce’ye yaptığı ziyaret sonrasında Bakanlık, Düzce’de yapılan yatırımlar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Bu kapsamda 2003-2022 yılları arasında Düzce’de ulaşım ve iletişim yatırımı kapsamında 6 milyar 941 milyon liralık yatırım yapıldı. Düzce’de 92 kilometre bölünmüş yol, 67 köprü, bin 680 fiber optik kablo, 372 bin 393 hızlı internet abonesi bulunuyor. Ayrıca Düzce-Akçakoca Devlet yolu ve Çevre yolu, Düzce-Akçakoca ayrımı Yığılca yolu, Anadolu Otoyolunun Gümüşova arasındaki muhtelif kesimlerinde üst yapı iyileştirme ve büyük onarım işi, Tarihi Akköprü, Dağyaka, Akbaş, Konuralp, Üskübü roma, Kavuncu B.A., Karabekir B.A menfez köprülerinin restorasyon ve uygulanması, Kıyı koruma yapıları ve döngelli deresi mahmuzları devam eden projeler olarak açıklandı.