1,9 Milyon kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’den Ocak ayında diğer şehirlere 1 milyon 996 bin 19 adet sevkiyat yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, hayvan ve hayvansal ürün işlemleri kapsamında Ocak ayı içerisinde 1 milyon 996 bin 19 adet kanatlı hayvan, 48 adet büyükbaş hayvan, 12 bin 996 kilogram karkas et ve bin 870 sakatat diğer şehirlere gönderildi. Düzce’de bulunan besihanelerde kesimi gerçekleştirilen 489 büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılarak 139 bin 656 kilogram sağlıklı etin tüketime sunulması sağlandı.