18 yılda Düzce’ye 37 tesis yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Düzce’ye yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor.

Düzce’mizde su kaynaklarını geliştirmek için son 18 yılda kente 37 adet Tesis ile 464 Milyon 781 Bin 690 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız “Düzce’de son 18 yılda 1 baraj, 2 içmesuyu tesisi, 6 HES tesisi inşa ettik. İnşaatı devam eden 2 baraj ile 5 bin 810 dekar arazi sulamaya açılacaktır. Diğer taraftan Düzceli vatandaşları ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Düzce’nin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 2 Barajın yapım çalışmalarının devam etmektedir” dedi.

Düzce’ye memba kalitesinde içmesuyu

Genel Müdür Yıldız, diğer taraftan 2003 yılından bugüne kadar tamamladıkları içmesuyu tesisleri ile 130 bin 846 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 5,05 milyon metreküp içmesuyu temin ettiklerini bildirdi.

Ayrıca; Düzce ilinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 28 adet dere ıslah projesi ile 58 yerleşim yeri ve 38 Bin 800 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 3 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktardı.