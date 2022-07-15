15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan’ın baba ocağına ziyaret

Düzce Valisi Cevdet Atay, 15 Temmuz’da Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın ailesini ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla Düzce’de bir dizi program gerçekleştirildi. Program çerçevesinde 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı’nda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın baba evi ziyaret edildi. Ziyarette Vali Cevdet Atay, Ufuk Baysan’ın annesi Hanife Baysan’a çiçek takdim etti. Kur’anı kerim okundu dua edildi.