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15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan için mevlit okutuldu
FETÖ’NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA ŞEHİT OLAN EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT UFUK BAYSAN İÇİN DÜZCE’DEKİ BABA OCAĞINDA MEVLİDİ ŞERİF OKUTULDU.
DÜZCE 15.07.2020, 12:02
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan için baba evinde mevlit programı düzenlendi.
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Emniyet Müdürü Şehit Ufuk Baysan için Düzce’deki baba ocağında mevlidi şerif okutuldu. Programa Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Baysan ailesi ve sevenleri katıldı.
Düzce Valisi Cevdet Atay, 15 Temmuz’un demokrasi zaferi, milli birlik ve beraberliğin en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.
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