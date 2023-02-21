15 okulu eğitim öğretime hazır hale getirdiler

Milli Eğitim Bakanlığı Düzce Arama Kurtarma Birimi (MEB Düzce AKUB) Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bölgede pek çok ili etkileyen deprem felaketlerinin ardından depremzedeler için seferber oldu.

Düzce MEB AKUB ekibi, Pazarcık ilçesindeki depremin ardından AFAD ile koordineli bir şekilde enkaz kaldırma, arama kurtarma, çadır kurma, psikososyal destek ve sosyal yardım gibi görevleri özveriyle yerine getirdi.

Depremzedelerin acılarını paylaşmak ve yardım elini uzatmak için teknik öğretmen ve personelden oluşan 16 kişilik ekip, deprem bölgesinde bir hafta kalarak yeniden yapılanma çalışmalarına destek oldu.

Gaziantep İslahiye’de 15 okulun yapısal olmayan tüm elemanları teknik ekip tarafından onarılarak, eğitim öğretime hazır hale getirildi. Okulların kütüphaneleri, tüm mobilyaları, laboratuvarları, su tesisatları, asma tavanları gibi alanlarda depremin etkisi ile oluşmuş hasarlar Düzce MEB AKUB tarafından giderildi.