15 kamyon atık kaldırıldı

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganı altında kentte özverili çalışma sürdürmeye devam ediyor. Küçük Sanayi Sitesi ve Hurdacılar Sitesi bölgesinde biriken 15 kamyon moloz ve atığın iş makineleri yardımıyla kaldırılmasını sağlayan müdürlük ekipleri, bölgeyi görüntü ve çevre kirliliğinden arındırdı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Başkan Dr. Faruk Özlü’nün başlattığı ‘Temiz Şehir Düzce’ kampanyası kapsamında çalışmalarını ve denetimlerini devam sürdürüyor. Gelen her ihbarı değerlendiren; lastik yakmadan, çöp birikintilerine kadar hava kirliliğine etki eden etkenlere müdahale eden Temizlik İşleri Müdürlüğü, son olarak Küçük Sanayi Sitesi ve Hurdacılar Sitesi olarak bilinen bölgede çevre ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden toplam

15 kamyon atığın toplanıp bertaraf edilmesini sağladı.

Çevre kurallarını hiçe sayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağına dair uyarıda bulunan Müdürlük yetkilileri; “Çevre ve insan sağlığı açısından Küçük Sanayi Sitesi içerinde ve Hurdacılar Sitesi bölgesinde çevreye gelişi güzel atılan atıklar ve yapılan kaçak dökümlerin devam etmesi halinde 2872 sayılı kanun gereği yasal işlemler yapılacak. Duyarlı vatandaşlarımızdan boş alanlara gelişigüzel döküm yapanları görmeleri halinde, atıkların çevreye zarar verecek şekilde döküldüğüne ilişkin ihbar ve bilgilendirmelerini yer, adres ve araç plakası içerecek şekilde 153 Beyaz Masa ve Düzce Belediyesi İhbar Hattına iletmesi önemle rica olunur” diyerek vatandaşları uyardı.