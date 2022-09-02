1,5 dönümlük park, antik kente çok yakışacak

Düzce Belediyesi, şehir genelinde park sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Konuralp’te vatandaşların park talebi yerine getirilerek Şehit Murat Demir Parkı, vatandaşlara nefes olacak.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Konuralp’te park sayısını artıyor. Daha önce Ali Hamza Parkını revize ederek bakımlarını gerçekleştiren belediye ekipleri, vatandaşların talepleri üzerine daha önce otopark olarak kullanılan alanı da parka dönüştürmek için çalışma başlattı. 1440 metrekare alanda temizlik çalışması başlatan ekipler, yeşilliklerin arasında Konuralplilerin nefes alabileceği, çocukların neşe ile oynayacağı bir sosyal yaşam alanı oluşturacak.

Park alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yardımcısı Hasan Günden, parkın kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.