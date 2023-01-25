15 bin hastaya evinde hizmet verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü evde sağlık hizmetleri ekipleri tarafından 15 bin hastaya evinde sağlık hizmeti verildi.

Düzce’de evde sağlık hizmetleri ara vermeden devam ediyor. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleriyle birlikte Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz sık sık yatalak hastaları ve ailelerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunup ihtiyaçlarını dinliyor.

Dr. Yılmaz, geçen yıl evde sağlık hizmeti verilen hasta sayısının 15 bine ulaştığını belirterek “Düzce merkez il ve ilçelerde evde sağlık birimleri ile ortak olarak verilen hizmete yatalak, bakıma muhtaç, kronik hastalığı mevcut bireylere evde tedavi ve ileri tetkik ve tedavi amaçlı nakil ve sevk hizmeti verilmektedir. İlimizde evde sağlık hizmeti verilen hasta sayısı 2021 de 11 bin iken bu sayı 2022 yılında 15 bine ulaşmıştır. Aktif hasta sayısı ise 2 bin 800’dir. 2022 yılında 26 bin hasta ziyareti gerçekleştirilmiş olup, bu hastaların 8 bini evinde bakımı sağlanmış ve tedavisi yapılmıştır. Evde sağlık biriminde görevli 1 Uzman Hekim, 4 Pratisyen Hekim, 1 diş hekimi olmak üzere toplam 45 personel görev yapmakta ayrıcı 8 ekip aracı, 4 hasta nakil aracı ile hastalarımıza hizmet verilmektedir. Düzce ili için 2022 yılı ziyaret sıklığı değeri 2022 yılında 2,6 olup, Sağlık Bakanlığının hedefi olan 2’nin üzerindedir. 2023 yılında nakil ambulans sayısı ve personel sayısında artış planlanmakta ve bu dahilde daha fazla hastaya daha hızlı ve yerinde sağlık hizmeti verebilmek adına çalışmalara devam edilmektedir” ifadelerinde bulundu.