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14 bin lira değerinde sahte içki ele geçirildi
DÜZCE’DE, POLİS EKİPLERİNİN D-100 KARAYOLU ÜZERİNDE YAPTIKLARI OPERASYONDA PİYASA DEĞERİ 14 BİN LİRA OLAN 43 ADET KAÇAK İÇKİYLE YAKALANAN ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM UYGULANDI
DÜZCE 04.08.2020, 15:45
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Düzce’de, polis ekiplerinin D-100 karayolu üzerinde yaptığı operasyonda, piyasa değeri 14 bin lira olan 43 şişe kaçak içkiyle yakalanan şahıs hakkında adli işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Öztürkler kavşağında yapılan uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Yakalanan şüphelinin bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada piyasa değeri 14 bin lira olan 43 adet kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem uygulandı.
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