13 bin hayvan aşılandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü eylül ayında il genelinde 13 bin 18 hayvana Şap, Brusellozu aşısı yapıldığını bildirdi.

2021 yılı Eylül ayı içerisinde, 86 köyde 10 bin 847 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında Şap aşısı 46 köy 3 mahallede 978 adet büyükbaş hayvana sığır Brusellozu, 13 köyde bin 300 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı ve 943 adet koyun keçi Brusellozu koruyucu olarak uygulandığı bildirildi.

Bin 966 adet büyükbaş ve 32 adet küçükbaş hayvana da kulak küpesi takıldığı belirtildi.