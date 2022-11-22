11’inci geleneksel futbol turnuvası başladı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Çalışanlarını bir araya getirmek, kaynaştırmak, mesleki motivasyonlarını artırmak ve centilmence müsabaka halinde yarıştırmak için organize edilen Geleneksel Futbol turnuvası başladı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, zorlu ve yorucu bir yılın sonuna başarıyla ulaşıldığını, bu başarının yegane unsurunun dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlü olmasından geçtiğini, yorucu bir yılın sonunda bu futbol turnuvasıyla birlikte dostluk ve kardeşlik bağlarımızın daha da güçleneceğini, turnuva boyunca Kurumsal Kimliğimize yakışır bir duruş sergileneceğinden hiç şüphesinin olmadığını ifade ederek turnuvaya iştirak konusunda ki hassasiyetinden dolayı tüm İşletme Müdürlüklerine, Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ve Orman Mühendislerine teşekkür etti.

17 Takımın katıldığı turnuvada toplam 230 sporcu mücadele edecek, lig usulü tek maç üzerinden 3 puan sistemine göre 4 gruptan oluşacak fikstürde, İlk 2 sırayı alan takımlar bir üst tura (Çeyrek Final) çıkacak.

İlk 3 dereceye giren takımlara kupa verilecek olup en centilmen takım, en centilmen oyuncu, en iyi kaleci, en iyi savunma, en iyi orta saha ve gol krallığı kategorilerinde de ödül dağıtılacak.

Turnuvanın ilk gününde Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü ekibi, ikinci gününde ise Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sporcu ve seyircilere ikramda bulundu.