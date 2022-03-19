112’yi arkadaşlarına çizerek anlattı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de minik öğrenci Elif Dila sınıf arkadaşlarına 112’nin tek hat olduğunu çizerek anlattı.

Düzce’de 112’nin tanıtılması için yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında okuluna gelen ekiplerden aldıkları bilgiler sonrasında eve gider gitmek 112 ile ilgili çizim yapmaya başlayan ikinci sınıf öğrencisi Elif Dila, çizdiği eserleri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’ne ulaştırdı. Sınıf arkadaşlarına acil durumlarda sadece 112’ için bir çok karakalem çalışması ve resim yaptı. Tasarımlar ile sınıf arkadaşlarına duyarlılık gösteren Elif Dila’nın bu çalışmaları dikkat çekti.