112 Acil çağrı merkezine yapılan çağrıların yarısı asılsız çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 2020 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine gereksiz ve asılsız çağrı yapan 17 kişiye idari para cezası kesildi. Yeni yılda asılsız ve gereksiz çağrı yapana 521 lira ceza kesilecek.

İlk kez Düzce’de uygulanan ardından 53 ilde faaliyete geçen 112 Acil Çağı merkezi faaliyetlerini açıkladı. Düzce Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada “2020 yılı içerisinde Düzce’de gelen toplam 540 bin 649 çağrının 284 bin 644’ü yüzde 53 gerekli ve asıllı, 256 bin 5’i yüzde 47’si gereksiz ve asılsız çağrılardan oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbar yapmak suretiyle meşgul eden ve bu davranışlarında ısrar eden kişiler hakkında 2020 yılı içerisinde çağrı merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen 17 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi. Maliye Bakanlığı’nın 2020 yılı yeniden değerleme oranına göre belirlenmiş olan idari para cezası miktarı yeni yıl ile birlikte 521TL’ye çıkarıldı. Kabahatin tekerrürü halinde ise bu ceza iki katı olarak uygulanacağı hususu kesinlikle unutulmamalıdır. Bu kapsamda; 112 Acil Çağrı Merkezi numarasının amacı dışında kullanılması, hattın gereksiz yere meşgul edilmesi, gerçekten acil yardım bekleyen kişilerin, çağrı merkezine ve dolayısıyla yardıma ulaşmasında zaman kaybı yaşamasına sebep olabilmektedir. Dakikaların, hatta saniyelerin önemli olduğu hayati durumlarda, asılsız ve gereksiz çağrılar sebebiyle telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi kayıplar, hatta can kayıpları olabileceği göz önünde bulundurularak konu hakkında hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir” denildi.