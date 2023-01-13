11 milyon kişi taşındı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün öngörüsü ile hazırlanan ulaşım master planında şehir içi ulaşımda kentin caddelerine çıkan araçlar 2022 yılında 11 milyon yolcu taşıyarak yeni bir rekor kırdı.

Düzce Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımın daha sağlıklı ve kesintisiz olması noktasında yeni döneme geçilmesiyle birlikte 2022 yılında yolcu taşıma rekoru kırıldı.

Başkan Faruk Özlü’nün öngörüsü çerçevesinde hayata geçirilen proje ile belediye iştirak şirketi Ulaşım A.Ş. çatısı altında 100’den fazla minibüs, 56 mahalle geneli ile Boğaziçi Beldesine ring seferlerini geçtiğimiz yılda kesintisiz şekilde sürdürdü. Her 10 dakikada oluşturulan hatlar üzerinden araçların geçmesinin sağlandığı ve bekleme mağduriyetinin minimize edildiği sistemle hareket eden Düzce Belediyesi, Ulaşım A.Ş.’nin hizmete sunduğu mobil takip sistemiyle de toplu taşıma araçlarının nerede oldukları ve ne zaman durağa geleceklerini de yolcuların görmelerine imkan sağladı.

Özgün ve Düzce eş değerindeki iller için model olan sistem ile 2021 yılında 6 Milyon 200 bin yolcu taşıyarak önemli bir çalışma gerçekleştiren Düzce Belediyesi, 2022 yılında ise 117 minibüsün yanı sıra yolcu yoğunluğunun olduğu saat ve bölgeleri tespit ederek sisteme entegre ettiği 21 büyük otobüs ile yolcu taşıma sayısını yaklaşık 2 katına çıkartarak 11 Milyon rakamına ulaştı.

Yeni dönemde talep ve şikayetler minimize edilecek

Şehir içi toplu taşımaya yönelik 2022 verilerini değerlendiren Faruk Özlü, “11 Milyon yolcuya ulaşarak yeni bir rekor kırdık. Vatandaşlarımızın teveccühleri ne kadar doğru bir iş yaptığımızı göstermesi olması açısından oldukça önemli. 2 Milyon’un üzerinde öğrencimizin yanı sıra 1 milyonun üzerinde de 65 yaş üstü vatandaşımızın biniş gerçekleştirdiğini belirtmek isterim. Yeni Ulaşım Sistemi Düzce’ye uydu. Hemşehrilerimiz de sisteme sahip çıktı. Elbette sıkıntılar yaşadığımız gerçeğini göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetleri de hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz. Düzcelilere verdiğimiz ulaşım hizmetini 2023 yılında daha kaliteli, sorunsuz ve sağlıklı hale getirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.