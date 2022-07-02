103 haneye 278 bin liralık acil destek

Düzce’de ki sel afetinde ilk tespitlere göre 103 haneye toplamda 278 bin lira nakdi yardım yapıldı. Ayrıca 600 haneye de gıda kolileri dağıtıldı.

Düzce’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel afetinin ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde yüzlerce binada sel sebebi ile kontroller yapıldı. 30 personel ve 12 araç ile çalışmalara devam ettiği çalışmalarda Samandere, Uğur, Derdin ve Çınardüzü köylerinde ki ailelere 600 koli dağıtımı da gerçekleştirildi.

29 Haziran itibari ile yapılan nakdi yardımlarda ise Düzce merkezde 72 haneye 3, bir haneye bin lira, Akçakoca ve Gümüşova’da birer haneye 3 bin lira, Gölyaka’da 8 ve Yığılca’da 2 haneye ise 3 bin lira maddi destek verildi. Ayrıca Kaynaşlı’da 4 Yığılca’da 12 haneye ise bin 500 lira nakdi yardım yapıldı. Genel toplamda ise il genelinde 101 haneye 278 bin lira nakdi yardım yapılmış oldu.