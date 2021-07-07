Gazeteci-Yazar Aydın Maradit tarafından derlenen ‘100 Ünlü Düzceli’ kitabının tanıtımı yapıldı. Geniş katılımla gerçekleşen programa kitapta yer alan bir çok önemli isim ve yakınları katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ev sahipliğinde Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tanıtıma, spordan sanata, ticaretten siyasete birçok branşta Düzce’ye hizmet vermiş ünlü isim ve yakınları katılım sağladı.

Verilen kokteylin ardından Celil Yağız Konferans Salonunda gerçekleşen açılış konuşmasını kitabın yazarı Aydın Maradit yaptı. Maradit, 10 yıl önce Düzce Postası Gazetesinde başlatılan ünlü Düzceliler çalışmasını, bugün itibariyle bir kültür yayını olarak kitaplaştırdıklarını söyleyerek, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye kitabın basılmasındaki katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

“Gelecek nesillerimize, gençlerimize aktarmak istedik”

Kitapta adı geçen 100 ünlü Düzceliye yönelik slayt gösterisi gerçekleştirilmesinin ardından konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Uzaktan-yakından gelen tüm dostlarımız bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan 10 yıl önce Aydın Bey’in gazete üzerinden başlatmış olduğu çalışmanın karşılığını bugün hep birlikte görüyoruz. Düzce için emek vermiş, büyümesinde ve gelişme katkıda bulunmuş büyüklerimiz bugün bu kitabın içerisinde. Bunu gelecek nesillerimize, gençlerimize aktarmak istedik. Geçmişin Düzce’sini bilsinler istedik” dedi.

Belediye olarak yaptıkları çalışmalardan da kısaca bahseden Başkan Özlü, Millet Bahçesi, Kent Estetiği Projesi ve Cedidiye Meydan Projelerine yönelik son duruma yönelik katılımcıları bilgilendirerek, “Düzce çok güzel bir yer. Bunu Türkiye’de gezmediği yer kalmamış Dünya’da da aynı şekilde birkaç yer dışında dolaşmış biri olarak söylüyorum. Belediye olarak biz de daha güzel olması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizi hep birlikte güzelleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Özlü, konuşmasının ardından yayınlanan ‘100 Ünlü Düzceli’ kitabını hediye etti. Program, kitabın katılımcılara dağıtımı ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.