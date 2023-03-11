100 sporcu dereceye girmek için mücadele etti

B puanlı Atletizm Mahalli Yarışmaları yapıldı. 100 sporcu kıyasıya yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları dahilinde Gençler A-B puanlı Atletizm Mahalli Yarışmaları tamamlandı. 18 Temmuz Stadyumu’nda yapılan ve 100 sporcunun katıldığı öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi.