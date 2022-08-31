100 çocuk erkekliğe ilk adımı atacak

Düzce Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve pandemi nedeniyle ara verilen ‘Toplu Sünnet Şöleni’ 9 Eylül Cuma günü Melensu Park’ta gerçekleştirilecek.

15 Ağustos’ta başlayan kayıt işlemleri sona eren Düzce Belediyesi geleneksel toplu sünnet şöleni 9 Eylül Cuma günü Melensu Park’ta gerçekleştirilecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen toplu sünnet şöleni için 100 aile kayıt yaptırdı.

9 Eylül Cuma günü Melensu Park’ta yapılacak olan sünnet şöleninde; sünnet gezisi, Mevlid-i Şerif okunması, çeşitli etkinlikler, sürpriz hediyeler ve özel gösteriler yer alacak.