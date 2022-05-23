10 yeni poliklinik hizmet odası oluşturuluyor

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapımı tamamlanan yeni idari hizmet alanı ve yapımına devam edilen yeni poliklinik hizmet alanı çalışmalarını ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz sağlık yatırımlarının bir an önce hizmete girmesi için çalışmaları ziyaret ederek bilgi alıyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde yeni oluşturulan ve yapımına devam edilen hizmet alanları hakkında Yılmaz, Başhekim Op. Dr. Volkan Temi’den detaylı bilgi aldı.

Taşınma işlemlerine başlanılan yeni idari hizmet alanlarını da ziyaret eden Dr. Yılmaz, daha kullanışlı ve ferah olan yeni hizmet alanlarının personele hayırlı olmasını diledi.

Dr. Yılmaz, idari bölümlerde yapımına devam edilen poliklinik odalarının en kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını bildirdi. Yeni oluşturulacak alanlarda, hastanede mevcut olan poliklinik oda sayısına ek olarak 10 adet daha poliklinik hizmet odasının kazandırılacağını aktaran Yılmaz “Oluşturularak poliklinik odaları ve bekleme alanları daha kullanışlı ve geniş olacak. Böylelikle vatandaşlarımıza daha ferah ve kaliteli ortamda sağlık hizmeti sunulacak” dedi.