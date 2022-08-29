10 bin genç yaz aylarını sporla geçirdi

Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Spor Akademisi Yaz Spor Okullarında, bu dönem yaklaşık 10 bin sporcu eğitim aldı.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi adı altında başlayan Spor Akademisinin mihenk taşlarından biri olan Yaz Spor Okullarının kapanış töreni 1 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 18 Temmuz Spor Salonunda gerçekleştireceği kapanış töreninde gençler için sürpriz çekilişler ile hediyeler verilecek. Ayrıca Gençlik Merkezi gençleri konserler ile kapanış törenini taçlandıracak. Yaz spor okullarında eğitim gören gençler, kapanış töreninde gösteriler gerçekleştirecek.

25 branşta 45 antrenör ve 9 bin 232 öğrencinin spor eğitiminin verildiği yaz spor okulları ile gençlerin yaz aylarını verimli geçirmeleri sağlanırken başarılı sporcular ise kulüplere kazandırılıyor.