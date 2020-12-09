Düzce'de hedef antik kenti dünyaya kazandırmak

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kentini yakından tanıyan, Aynalı köyü mozaikli alanın kazısında görev alan ve doktara tezini Konuralp Antik Kenti üzerine yapan Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Füsun Tülek ve yüksek lisans öğrencilerini makamında ağırladı. Özlü, Konuralp Antik Kenti’ne bütüncül bir yaklaşımla ortaya çıkararak dünya turizmine kazandırmak istediklerini söyledi.