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Duygu Özaslan'ın takipçileri ikiye ayrıldı Duygu mu Hande Erçel mi ?

Güncel 05.10.2021, 15:42
Duygu Özaslan'ın takipçileri ikiye ayrıldı Duygu mu Hande Erçel mi ?
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YouTuber Duygu Özaslan, oyuncu Hande Erçel'in giydiği mayonun siyah rengini giydi. Verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Özaslan'a bazı takipçileri, "Hande Erçel'e daha çok yakışmıştı." yorumları yapıldı