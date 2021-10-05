Duygu Özaslan'ın takipçileri ikiye ayrıldı Duygu mu Hande Erçel mi ?

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YouTuber Duygu Özaslan, oyuncu Hande Erçel'in giydiği mayonun siyah rengini giydi. Verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Özaslan'a bazı takipçileri, "Hande Erçel'e daha çok yakışmıştı." yorumları yapıldı