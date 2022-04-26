Dünyanın En Ünlü Hackerları ve Hikayeleri

1/11

Bilişim dünyasının korkulu rüyası olan hackerlar, aslında zekalarıyla tüm dünya çapında isimlerini duyurmayı başarmışlardır. Kimine göre hobi kimine göre amaç kimine göre de sadece eğlence için yapılan hackerlık bir meslekten çok yetenek temalı bir aktivitedir.



Amerika'da her yıl dünyaca ünlü bir firma dünyanın her ülkesinden hackerları davet eder ve bir yarışma düzenler. Bu yarışmanın sonunda ise yarışmayı kazanan hacker'a devasa bir ödül ve çok yüklü bir maaşla iş imkanı sunar. Ve çok gariptir ki bu yarışmayı kazanan hiçbir hacker bugüne kadar işi kabul etmemiştir. Yarışmayı kazanmış, hacklenmesi istenilen projeyi hacklemiş ve ülkesine geri dönmüştür. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi hackerlık bir meslek değil bazıları için bir tutkudur...