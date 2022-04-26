Dünyanın En Büyük 10 Hayvanı

1/10

Şimdiye Kadarki En Büyük Hayvan: Mavi Balina



Mavi balinalar(Balaenoptera musculus) adından da anlaşılacağı gibi balinaların bir alt türü olan deniz memelileridir. Uzunlukları 30 metre kilosu 180 ton veya daha fazladır. Şimdiye kadar dünyada var olan en büyük hayvan türüdür. Mavi balinanın sadece dilinin ağırlığı bile 2 tondan daha fazladır. Ortalama bir Asya Fili büyüklüğündeki kalbinin ağırlığı ise yaklaşık 600 kilogramdır ve aynı zamanda en büyük kalbe de sahiptir. Mavi balinanın kalbinin bir araba ile yaklaşık aynı boyutta ve kiloda olduğu düşünülebilir.



Mavi Balina neredeyse sadece küçük karides benzeri canlılarla beslenir. Yaz mevsimi boyunca Mavi Balina kendisine depo yapar ve her gün 3 buçuk ton veya daha fazla miktarda besin tüketir. Ki bu da günde 40 milyon küçük karides yiyebileceği anlamına geliyor.



Dünyanın en büyük hayvanı mavi balinanın boyutu bir basketbol sahası ile karşılaştırılabilir.