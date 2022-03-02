Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı "ATEŞKES"

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş 7. gününü doldururken, Kiev ve Moskova’nın temsilcileri dün ilk kez olası ateşkes için müzakere masasında buluştu. Savaşın seyrini değiştirebilecek müzakerelerde “ikinci tur görüşmelerin yapılması” yönünde mutabakat sağlandı.

Zelenski CNN’e verdiği röportajda tekrar müzakere için yeni şartını açıkladı. Zelenski, "tam bir “ateşkes” sağlanması şart" dedi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat'ta Rusya’nın 23 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.