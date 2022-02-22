Zelenskiy'den dünyaya çağrı: "Acil yardıma ihtiyacımız var"

cnnturk.com'da yer alan habere göre; Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Hiç kimse savaş istemiyor. Ukrayna sadece barış istiyor" dedi. Zelenskiy, "Rusya'nın kararıyla Ukrayna karşıtı saldırılara yasal bir zemin hazırladı. Kuzey Akım 2 projesi tamamen bitirilmeli. Beklemek için zamanımız yok, hukuki adımlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullanarak acil yardım talebinde bulundu.