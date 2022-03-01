Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'na canlı bağlandı, alkış kıyamet koptu!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin Avrupa Parlamentosu'na hitap etti.

Zelenskiy, ülkesindeki saldırılara yönelik "Ben artık kağıtlara inanmıyorum. Benim ülkemde kağıtların gücü bitti. Benim ülkemde insanlar ölüyor. Biz bugün kendi halklarımız için sizinle aynı olmamız için çok büyük bir bedel ödüyoruz" dedi.

Zelenskiy'nin konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Biz Avrupa Birliği'ne girmeyi çok istedik. Ama artık Avrupa bizi seçmeli. Bizim çok nadir konuşma fırsatımız oluyor. Sürekli saldırı altındayız. Harkiv'daki füze darbesinin olduğu yerde en fazla Ruslar yaşıyordu.

Orada akıllı gençler vardı. Bütün bayramlarda beraber kutlama yapıyorlardı. Burada gerçek Özgürlük Meydanı'na füze düşüyor ve onlarca insan hayatını kaybediyor. Biz bugün sadece kendi topraklarımızı korumak için mücadele ediyoruz. Şu an bizim ülkemizin en büyük şehirleri kuşatma altında.

BÜTÜN MEYDANLAR "ÖZGÜRLÜK MEYDANI"

Her meydanımız bugünden itibaren ne adı taşırsa taşısın özgürlük meydanı adını taşımalıdır. Bütün meydanlar bizim için özgürlük meydanıdır. Bunu artık kimse değiştiremez. Bizim tek isteğimiz var çocuklarımız hayatta kalsın. Hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz. Putin, tekrar operasyonlar hakkında konuşacak. Askeri merkezlerden bahsedecek. Bizim çocuklarımız tanklar içinde mi?

YARDIM ÇAĞRISI

Biz kendi haklarımız, hayatımız için savaşıyoruz. Şu an sadece hayatımız için mücadele ediyoruz. Biz aynı zamanda Avrupa'nın gerçek üyesi olmak için de mücadele ediyoruz. Bugün biz öyle olduğumuzu sergiliyoruz. Siz olmadan Ukrayna tek başına kalacak. Biz gücümüzü dünyaya gösterdik.

Bizim gerçek Avrupalı olduğumuzu siz görüyorsunuz. Bize yardım edin. Yaşasın Ukrayna."

Zelenskiy'nin konuşması, Avrupa Parlamentosu'nda alkışlarla karşılandı. (finansgündem.com)