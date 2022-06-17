Zelenski, Macron’un suratına bakmadı! 'Tepkileri viral oldu'

Ziyaret, Macron, Scholz ve Draghi'nin 24 Şubat'ta Rusya'nın işgalinin başlamasından sonra Ukrayna'ya ilk ziyareti oldu.

Arabulucu görevine talip olduğunu her fırsatta dile getiren Macron 'Ukrayna'nın Rusya ile 'müzakere etmesi gerekeceğini' söylemiş ve Vladimir Putin ile müzakere etme çağrısı yapmıştı.

Daha önce Fransa'nın rolünü 'arabulucu bir güç' olarak tanımlayan Macron 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim' demişti.

KİEV'DE GERİ ADIM ATTI

Macron burada yaptığı açıklamada 'Ukrayna savaşı kazanmalı' ifadesine yer verdi.

ZELENSKİ MACRON'UN YÜZÜNE BAKMADI

Ancak Macron'un bu sözleri Zelenski'yinin soğuk tavırlarını değiştirmedi. İki liderin kucaklaştığı anda Zelenski'nin asık suratı objektiflere yansıdı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi gördü.

İngiliz Mirror gazetesindeki haberde 'Zelenski, Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kiev'de bir araya geldiğinde etkilenmiş görünmüyordu' ifadesine yer verildi.

AB ÜYELİĞİNE DESTEK: STATÜ ACİLEN VERİLMELİ

Öte yandan Batılı liderler ortak açıklamada Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine destek mesajları vererek, Ukrayna'nın adaylık statüsünün 'acilen' verilmesi gerektiğini belirtti. Hürriyet'te yer alan habere göre Almanya Cumhurbaşkanı Olaf Schulz, "Ukrayna Avrupa ailesine ait" dedi ancak Birlik üyesi olabilmesi için tüm üyelik kriterlerini karşılaması gerektiğini hatırlattı.

Zelenski Rusya'nın süregiden saldırıları "Birleşmiş bir Avrupa'ya karşı bir savaş" olarak niteledi ve en etkili silahın "birlik" olduğunu söyledi. Ukrana lideri Batı'dan daha fazla ağır silah talebini de yineledi.

UKRAYNA'DAN CEVAP GELMİŞTİ

Macron'un 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz' sözlerine Ukrayna'dan yanıt gecikmemiş Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba 'Rusya'yı küçük düşürmemeye yönelik çağrılar, ancak Fransa'yı ve buna çağrıda bulunan diğer ülkeleri küçük düşürebilir' demişti. (Yeniakit)