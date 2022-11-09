Zelenski'den gelen Rusya açıklaması

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş ülkenin doğu bölgelerinde can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın topraklarını geri almak için taarruzu sürerken ABD basınından gündeme adeta bomba gibi düşen bir iddia gelmişti.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya ile görüşmesi için baskı uyguladığını yazmıştı.

Gazete, ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak, ABD'li yetkililerin talebinin Ukrayna'yı müzakere masasına itmeyi amaçlamadığın altını çizmişti.

Bu haberin yankıları sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den beklenen açıklama geldi.

Konu hakkında yorum yapmayan Zelenski, flaş bir müzakere açıklamasına imza attı.

İŞTE ZELENSKİ'NİN ŞARTLARI

Ukrayna lideri Rusya ile görüşmelere açık olduğunu söyledi ve bunun için birkaç şart sundu.

Zelenski, Ukrayna'nın sınırlarının korunması gerektiğini belirtti ve Rus saldırılarını telafi edecek ve savaş suçlarından sorumlu olanları cezalandıracak 'gerçek' müzakerelere açık olduğunun altını çizdi.

Zelenski'nin bu açıklaması 'U dönüşü' olarak yorumlandı. Zira Ukrayna daha önce Putin ile görüşme yapılmayacağını açıklamıştı.

PESKOV SUÇU UKRAYNA'YA ATTI

Öte yandan Rusya'nın müzakerelere açık olduğunun altını çizen Peskov, suçu Ukrayna'ya attı. Peskov, Rusya ile görüşmeyi reddetmesi nedeniyle Kiev ile müzakere edemeyeceğini söyledi.

TAARRUZ EMRİNİ ZELENSKI VERDİ

Zelenski, Rus güçlerine karşı başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti.

Ukrayna ordusu bir yandan bu hedef için çatışırken bir yandan da doğu bölgelerinde siper savaşı veriyor.