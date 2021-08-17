Yüzlerce Afgan Taliban'dan kargo uçağıyla böyle kaçtı

Dünya günlerdir Kabil'deki havalimanından gelen görüntüleri konuşuyor...

Taliban'ın pazar günü ülkenin başkentine girmesi ile binlerce sivil kentin dışarıya açılan tek kapısı olan havalimanına akın etmişti.

On binlerce sivilin yarattığı kargaşayı havaya ateş açarak önlemeye çalışan ABD bir süre sonra neredeyse buradaki kontörlünü kaybetti.

Güvenlik noktalarını aşan yüzlerce Afgan uçaklara hücum etti. Kalkan uçaklara tutunan 3 Afgan ise uçak havalandıktan sonra yere düşerek feci şekilde can verdi.

Havalimanındaki umut dolu bekleyiş 640 Afgan için son buldu. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-17 kargo uçağı, Amerikalı personeli almak için indiği Kabil Havalimanı’ndan Afgan sivilleri de alarak havalandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 150 kişi kapasiteli kargo uçağına 640 Afgan bindi. Başka bir deyişle uçak sivilleri alarak kapasitesinin yaklaşık 4.5 katına çıkarak havalandı.

ABD'li yetkililer olayı doğruladı ancak uçağın sivilleri nereye taşıdığına dair bir bilgi vermedi.

Pazar gece saatlerinde çekildiği belirtilen kare ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından Defense One dergisine verildi.

Dergiye konuşan bir yetkili 'Mürettebat mültecileri uçaktan indirmek yerine gitmeye karar verdi' dedi.

Söz konusu kare sosyal medyayasın da gündemine oturdu. Kısa sürede binlerce defa paylaşılan fotoğraf viral oldu.