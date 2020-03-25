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Yurtdışında Korona virüsü sebebiyle kaç Türk Öldü?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs nedeniyle yurt dışında hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı: Maalesef 32 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yurtdışında Korona virüsü sebebiyle kaç Türk Öldü?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs nedeniyle yurt dışında hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı: Maalesef 32 vatandaşımız hayatını kaybetti.

25 Mart 2020 Çarşamba 11:47
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Yurtdışında Korona virüsü sebebiyle kaç Türk Öldü?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen vatandaşlar ve öğrencilerle ilgili bilgiler verdi. Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Sekiz ülkeye (İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, KKTC) 11 sefer düzenledik. 2 bin 721 öğrencimizi getirdik. 14 günlük karantina uygulaması başladı.

Yurt dışında yaşayan 32 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

Bazı vatandaşlarımızın cenazelerinin Türkiye’ye gelmesini istedi aileleri. Biz de yardımcı olduk. Gereken desteği veriyoruz.

Bizlere ve konsolosluklarımıza ulaşan çağrı ve önerileri tek tek inceliyor, dikkate alıyoruz. Sosyal medya hesabıma 3 bin 200 mesaj geldi. Tek tek yanıt verdik. Yurt dışındaki misyonlarımız gerekeni yapmak istiyor. E-Konsolosluk işlemlerini yapmalarını öneriyoruz.

Son Güncelleme: 25.03.2020 16:05
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