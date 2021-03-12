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Yunanistan'da deprem
Yunanistan'ın Larisa kentinde saat 15.57'de 5,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği öğrenildi.
Dünya 12.03.2021, 16:37
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.57'de Larissa kentinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.