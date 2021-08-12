Yunanistan: Afgan göçmenler için Türkiye'ye daha fazla destek verelim

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Afganistan kaynaklı sığınmacı krizini önlemek için AB'nin Türkiye’ye daha fazla yardım etmesini önerdi.

Bakan Mitarakis, bugün yaptığı açıklamada, AB’nin 2015 yılında yaşanan sığınmacı akınına benzer bir krizle başa çıkamayacağını, bu nedenle insanların Afganistan’da şiddetlenen ihtilaftan kaçmalarını önleyebilmek için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

“Katiyen olmaz, AB bir kez daha yaşanacak büyük bir göçmen krizine hazır değil” diyen Yunan bakan, Birlik'in böyle bir krizle başa çıkma kapasitesine de sahip olmadığını vurguladı.

Mitarakis, sayıları artan Afgan göçmenlerin Türkiye üzerinde oluşturduğu baskıyı hafifletebilmek için de Ankara’ya daha fazla yardım teklif edilmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis

Avusturya da Türkiye'ye işaret etmişti

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, geçen ay Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta "Eğer insanlar kaçmak zorundalarsa, herkesin Avusturya, Almanya ya da İsveç'e gelmesindense, Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum" görüşünü aktarmıştı.

Açıklamaları Türkiye’de büyük yankı uyandıran ve sert tepkiye yol açan Kurz ayrıca sığınmacıları geldikleri ülkelere geri gönderme imkanı bulunmuyorsa, AB üyesi olmayan ülkelere iade etme imkanının yaratılması gerektiğini savunmuştu.

Kurz'un açıklaması öncesinde AB'nin yeni bir göç akınını sınırlandırabilmek için Afganistan ve Afganistan'a komşu ülkeler için yeni bir mali yardım paketi planladığı, ayrıca 2016'daki mülteci mutabakatıyla Suriyeli sığınmacıları barındıran Türkiye'nin Afgan sığınmacı ve göçmenlerin barındırılmasında da rol oynayabileceği üzerinde durulduğu kamuoyuna yansımıştı.

Avrupa'da deport tartışması

Bu arada AB'de, Afganistan’da şiddetlenen çatışmalara rağmen Avrupa ülkelerine sığınma başvuruları reddedilen Afganların ülkelerine deport edilmesi yönündeki uygulama ile ilgili tartışmalar da devam ediyor.

Yunan Göç Bakanı Mitarakis, bugünkü açıklamasında bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini savundu, “bu uygulamaya son verilmesi, Afganları Avrupa’ya gelmek için cesaretlendirecektir” dedi.

Yunanistan, Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Danimarka ile birlikte geçen hafta AB Komisyonu'na gönderdikleri mektupla, Afganistan’da şiddetlenen çatışmalara rağmen, Avrupa’da iltica talepleri kabul edilmeyen Afganların ülkelerine sınır dışı edilmeleri uygulamasının sürmesi gerektiğini savunmuştu.

Almanya ve Hollanda geri adım attı

Bu arada bugün hem Alman hem Hollanda hükümetleri bu ısrarından geri adım attı, sığınma talepleri reddedilen Afganların ülkelerine sınır dışı edilmesi uygulamasının askıya alındığını duyurdu.

Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü Steve Alter, Afganistan’da güvenlik alanında yaşanan kötüleşme nedeniyle İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in sınır dışı etme uygulamasını durdurduğunu açıkladı.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ankie Broekers-Knol da, bu uygulama için altı ay süreyle “moratoryum” kararı alındığını açıkladı.

AB başkentlerinde, 2015 yılında Avrupa’ya yaşanan sığınmacı akınına benzer yeni bir kriz yaşanmasından büyük endişe duyuluyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe

Reuters, AFP/ DA, BK