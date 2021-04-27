Yunanistan'a göçmenleri geri itme, dayak ve işkence suçlaması AİHM'e taşındı

Lesvos (Midilli) Hukuk Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığı davada, geçen Ekim ayında bir balıkçı teknesiyle Marmaris'ten İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan bir teknedeki 200 kadar göçmenin yaşadıkları üzerinde odaklanılıyor.

İddialara göre aralarında 40 çocuk ve bir de hamile kadının bulunduğu göçmenler, Girit Adası'nın güneyinde fırtınaya yakalandı ve teknenin kaptanı telsizle yardım istemek zorunda kaldı.

Lesvos Hukuk Merkezi'nden Avukat Marion Bouchetel BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, davaya konu olan olayda daha sonra göçmenlerin yaşadıklarını şöyle anlattı: "Fırtınada denizde kurtarılmayı istediler, arama kurtarma ekibi kurtarılacaklarını vaat etti, gıda, su verdi. Yunan karasularında saatlerce beklemeleri istendi. Beklediler de, çünkü zaten fırtına devam ettiğinden başka seçenekleri de yoktu."