Yunan basını: TSK'ya ait savaş gemisi Yunan araştırma gemisini engelledi
Yunan Kathimerini gazetesi "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri, Yunanistan için doğalgaz araştırması yapan gemiyi engelledi." haberleri yer aldı. Yunan basını "Türkiye ilk kez sahada Libya ile yaptığı anlaşmanın mesajını veriyor." yorumları yapıldı.
Yunan Kathimerini gazetesi, 'Nautical Geo'nun son günlerde, Girit adasınınn doğusunda 6 milden uzak mesafeye açıldığında, bölgedeki Türk savaş gemilerinin telsizlerinden yapılan uyarılarla, ilerlemesinin engellendiğini yazdı.
Gazete, bölgede Yunan savaş gemilerinin de bulunduğunu, ancak en ufak bir gerginliğin yaşanmadığını da kaydetti.
ATİNA'DAN PROTESTO
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, 'Nautical Geo' gemisinin 'rahatsız edildiği' gerekçesi ile Ankara'daki Yunan Büyükelçisine, Türk Dışişleri Bakanlığı nezdinde protesto girişiminde bulunması talimatı verdiği belirtildi.
Yunanistan'ın Girit'in doğusu için yayınladığı NAVTEX'e Türkiye karşı NAVTEX yayınlayarak o bölgenin Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı içinde kaldığı uyarısında bulunmuştu.