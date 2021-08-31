Yirmi Yıl Sonra Yeniden: Afganistan’da Taliban Yönetimi

Taliban’ın yeniden gücü ele alması ile gözler yapının üst yönetim kadrosunda yer alan liderlerinin tanınması ve bir sonraki hamlelerinin ne olabileceğinin tartışılmasını gerekli kılmaktadır. Bu analizde, Taliban’ın ortaya çıkış sürecini etkileyen olaylar sıralanmış, beyin takımının anatomisi çıkarılmış; yöneticilerin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiş ve geçmiş hayatlarına dair detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır. (kaynak:opsour.com)

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