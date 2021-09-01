YİRMİ YIL SONRA YENİDEN: AFGANİSTAN’DA TALİBAN YÖNETİMİ 2.0 ve TALİBAN ÜST YÖNETİM KADROSU

Uzun yıllar Afganistan’ın yeniden inşası, kurumsal altyapısının revize edilmesi, devlet teşkilatı, askeri ve kolluk güçlerinin Batılı anlamda modernizasyonu gibi girişimlere sadece birkaç gün içerisinde Taliban güçlerince nokta konulmuştur. Taliban’a karşı geri çekilen düzenli askeri birliklerin ve ülkeyi terk etmek zorunda kalan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin şahsında Afganistan’da ne kadar büyük bir bozgun ve/veya hayal kırıklığı yaşandığı üzerine tartışmalar devam etmektedir.

Taliban’ın yeniden gücü ele alması ile gözler yapının üst yönetim kadrosunda yer alan liderlerinin tanınması ve bir sonraki hamlelerinin ne olabileceğinin tartışılmasını gerekli kılmaktadır. Bu analizde, Taliban’ın ortaya çıkış sürecini etkileyen olaylar sıralanmış, beyin takımının anatomisi çıkarılmış; yöneticilerin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiş ve geçmiş hayatlarına dair detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır.

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