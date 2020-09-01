Yine Almanya, yine polis şiddeti... Bu sefer hamile kadını yumrukladılar!
Almanya'nın başkenti Berlin'de, polisin yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemlerini protesto eden biri hamile iki kadın göstericiye şiddet uygulaması tepkilere neden oldu. Polisin kadını yumrukladığı anlar kameraya yansıdı.
Tiergarten'de bulunan Zafer Anıtı önünde izinsiz toplanan göstericilere polis müdahale etti.
Kadına yumruk attı
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, 4 polisin bir kadını yere yatırarak kelepçelemek istediği, kadının direnmesi üzerine polislerden birinin kadına şiddetli şekilde yumruk attığı görülüyor.
Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine kullanıcılar, polisin protestocuya şiddet uygulamasına tepki gösterdi.
Berlin polisinden yapılan açıklamada, COVID-19 önlemlerine uymayan söz konusu kadının, gözaltına alınmak istenirken şiddete uğramasının ardından soruşturma açıldığı kaydedildi.
Hamile kadına da şiddet uygulandı
Alman medyasında yer alan haberlerde, polisin şiddet uyguladığı diğer bir kadının da hamile olduğu ve polis tarafından yere yatırılarak üzerine basıldığı öğrenildi.
Polisin açıklamasında, hamile kadının polise tükürdüğü ve mukavemette bulunduğu ifade edilerek, iki kadının da hastaneye gitmeyi reddettikleri belirtildi.
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