Yerli çoban köpeği için kitap yazıp altın heykel diken Türkmenistan lideri, ulusal bayram kutlamalarını da başlattı

Türkmenistan'da emsalsiz uygulamalar sancağını Saparmurat Türkmenbaşı'dan 2007'de devralan Gurbanguli Berdimuhammedov, yerli at cinsi Ahal Teke'nin ardından yerli köpek cinsi Alabay için de ulusal bayram günü kutlamalarını başlattı.

Bu yılın başında Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un nisan ayının son pazar gününü yerli cins çoban köpekleri için 'Alabay güzellik yarışmasına' da sahne olacak ulusal bayram ilan etmesi sonrası, 25 Nisan'da ilk kutlama yapıldı.

Berdimuhammedov'un daha önce güzelleme düzerek ve altın heykelini dikerek onurlandırdığı Alabay için nisan ayının son haftasonuna denk gelen Türkmen Atı Ulusal Bayramı ile eşzamanlı etkinlikler düzenledi.

Köpeğe madalya, sahibine araba

Dün Alabay Ulusal Bayramı'nda yüksekliği 95 santimi, ağırlığı 100 kiloyu bulabilen Orta Asya çoban köpeğinin en güzelini bulabilmek için stadyumda yarışma düzenlendi. Yarışmayı kazanan sınır muhafızlarına bağlı bir köpek, bu cins hakkında 272 sayfalık kitap yazmış bulunan Berdimuhammedov tarafından ödüllendirildi.

Köpek için madalya, sahibi için otomobili içeren ödül, aynı zamanda Türkmenistan liderinin oğlu olan Başbakan Serdar Berdimuhammedov tarafından takdim edildi.

Türkmenistan Devlet Başkanı, köpek sevgisiyle tanınan Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e de 2017'de bir Alabay yavrusu hediye etmişti.

Haftasonunda safkan Ahal Teke atları arasında yarış da düzenlendi.

Tükmenistan'daki hayvan yetiştiricilerinin yaygın olarak kullandığı Ahal Teke ile Alabay, 6 milyon nüfuslu eski Sovyet cumhuriyeti için ulusal gurur vesilesi.

Başkent Aşkabat'ta Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un altın heykelinin yükseldiği trafik kavşağının yakınındaki bir başka kavşağa geçen yıl 6 metre yüksekliğinde Alabay heykeli dikildi.