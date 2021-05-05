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Yeni Zelanda: Çin, Doğu Türkistan'da ağır insan hakları ihlalleri yapıyor

Yeni Zelanda Parlamentosu, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara karşı ciddi insan hakları ihlalleri yaptığını oybirliğiyle kabul etti.

Dünya 05.05.2021, 12:34
Yeni Zelanda: Çin, Doğu Türkistan'da ağır insan hakları ihlalleri yapıyor

Yeni Zelanda Parlamentosu’nda Çarşamba günü, ACT Partisi tarafından sunulan öneri ile Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara karşı ciddi insan hakları ihlalleri yaptığı oybirliğiyle kabul edildi. 

Sunulan öneride “soykırım” kelimesi yerine “ağır insan hakları ihlali” kavramı kullanıldı.

Daha öncesinde Kanada, Hollanda ve ABD, Çin’in Uygurlara yaptıklarını “soykırım” olarak tanımıştı.

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