Yeni Zelanda Başbakanı salgın harcamaları için ülke yöneticilerinin maaşından kesinti yapacak

Ardern, "Yeni Zelanda'da farklı görevlerde bulunan insanlar arasındaki farkı kapatmanın zamanı şimdi" şeklinde konuştu. Kesilen maaşların sembolik olduğuna dikkat çeken Ardern, bunun salgın ile mücadele bütçesine büyük fayda sağlamayacağını bildiklerinin altını çizdi.

Uygulama Başbakan Ardern haricinde bakanlara ve devlet kurumu başkanlarına uygulanacak. Ayrıca muhalefet lideri Simon Bridges da maaşının gönüllü olarak aynı şekilde azaltılmasını istedi.

Ardern, maaş kesintisinin Covid-19 ile doğrudan mücadele eden görevliler içinse geçerli olmayacağını belirtti. Başbakan Jacinda Ardern, görevi için yıllık 471 bin Yeni Zelanda doları (yaklaşık 1,9 milyon TL) maaş alıyor.

5 milyona yakın nüfusun olduğu ülkede resmi verilere göre 1300'den fazla Covid-19 vakası ve hastalık nedeniyle 9 can kaybı bulunuyor.

BAŞBAKAN ARDERN KİMDİR?

Jacinda Kate Laurell Ardern, Yeni Zelandalı siyasetçi. Waikato Üniversitesi mezunudur. Yeni Zelanda İşçi Partisi üyesidir. 19 Ekim 2017’de ülkesi Yeni Zelanda’nın yeni başbakanı olarak seçilmiş ve 26 Ekim 2017’de göreve başlamıştır. Kapitalizme karşı yaptığı cesur açıklamalarla dikkat çekmiştir.

Başbakan Ardern 2018 yılında görevi başındayken bir kız çocuk dünyaya getirmişti.

Ardern, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın başbakan.