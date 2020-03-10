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Yavru vatan Kıbrıs'ta okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi

Koronavirüsün sıçradığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okullar tatil edildi.

Yavru vatan Kıbrıs'ta okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi

Koronavirüsün sıçradığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okullar tatil edildi.

10 Mart 2020 Salı 20:38
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Yavru vatan Kıbrıs'ta okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi

Koronavirüs ile ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 15 Mart’a kadar eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, hafta sonu yeniden eğitimin devamı ile ilgili yeni kararlar alınacağını ve kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Söz konusu karara üniversiteler ve kreşlerin de dahil olduğunu vurgulayarak, “Eğitim ile ilgili tüm kuruluşlar tatil edildi” ifadelerini kullandı. Nazım Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’nun devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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