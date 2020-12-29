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Yas tutan kuğu, tren seferlerini durdurdu
Almanya’da Fuldatal kasabasında duygu dolu anlar yaşandı. Eşi telef olduktan sonra rayların üzerine yatarak yas tutan kuğu, 23 tren seferinin yaklaşık 50 dakika gecikmesine neden oldu.
Dünya 29.12.2020, 11:06
2007
OLAYLA ilgili kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre polis ve itfaiye ekipleri, yüksek hızlı demiryolu hattında seferlerin gecikmesine neden olan kuğuya müdahale etti. Kuğunun, diğer bir kuğunun rayların üzerindeki yüksek gerilim hattı kablolarına takılıp telef olmasıyla rayların üzerine tünediği ve Kassel-Göttingen güzergâhında 23 tren seferinin yaklaşık 50 dakika gecikmesine neden olduğu ifade edildi. Yerel medyadaki haberlere göre itfaiye ekipleri, telef olan kuğuyu ve rayların üzerinde ‘yas tutan’ kuğuyu bulunduğu yerden çıkarmak için özel ekipman kullandı. ‘Yas tutan’ kuğunun Fulda Nehri’ne bırakıldığı ifade edildi.
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