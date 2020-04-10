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YARDIMLAR PEŞ PEŞE; “BİRLİKTEYİZ ROMANYA”

Romanya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesine destek amacıyla Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği öncülüğünde, Türk İşadamları Derneği (TİAD)’ın desteği ile Bükreş Belediyesine yardım malzemeleri bugün törenle teslim edildi.

YARDIMLAR PEŞ PEŞE; “BİRLİKTEYİZ ROMANYA”

Romanya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesine destek amacıyla Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği öncülüğünde, Türk İşadamları Derneği (TİAD)’ın desteği ile Bükreş Belediyesine yardım malzemeleri bugün törenle teslim edildi.

10 Nisan 2020 Cuma 08:48
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YARDIMLAR PEŞ PEŞE; “BİRLİKTEYİZ ROMANYA”

TİAD'ın "BİRLİKTEYİZ ROMANYA" adı altında başlattığı yardım kampanyası malzemeleri törenle teslim edildi.

Romanya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesine destek amacıyla Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği öncülüğünde, Türk İşadamları Derneği (TİAD)’ın desteği ile Bükreş Belediyesine yardım malzemeleri bugün törenle teslim edildi.

Başkent Bükreş’te bulunan Arena stadyumunda gerçekleştirilen törene Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Bükreş Belediye Başkanı Gabriela Firea, Türk İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Güven Güngör ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yapılan törende konuşan Firea, kısa bir süre önce birçok Büyükelçiliğe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında başkentteki hastaneler için birçok malzemeye ihtiyaç duyduklarını belirten bir yazı gönderdiklerini belirterek Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz aracılığı ile Türkiye’nin bugün büyük bir yardımla yanlarında olduğunu ifade etti. 33 binden fazla ürün bağışlandığını belirten Firea, bunların içinde doktorlar için tıbbi malzemelerden, hastaneler için mobilya ve beyaz eşyaların olduğunu da ifade etti.
Büyükelçi Aramaz ise zor günlerden geçildiğini söyleyerek bu zamanlarda en önemli şeyin dayanışma olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Romanya’nın koronavirüsün yayılması karşısında erken tedbirler aldığını da söyleyen Aramaz, daha önce Türk hükümetinin Romanya hükümetine yaptığı yardımın ardından bugün, Türk işadamları Derneği (TİAD) ile birlikte iş adamlarımızın yardımlarını Bükreş Belediyesine teslim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz dedi.

Son Güncelleme: 10.04.2020 09:00
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