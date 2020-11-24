Yanında Trump yokken çok daha mutlu! First Lady Melania, ilk kez böyle görüntülendi...

ABD’de kutlanan Şükran Günü sonrasında Noel için hazırlıklar başlarken, 'First Lady' Melania Trump, Beyaz Saray’ın Mavi Odası’nı süsleyecek Ulusal Noel Ağacı’nı son kez teslim aldı. Trump'ın önceki törenlerin aksine mutlu tavırları dikkat çekti.





Beyaz Saray Kovid-19 salgınına rağmen bayram kutlamalarına hazırlanıyor. ABD'de sağlıkçıların tatil sezonunda toplantıların sınırlandırılması yönündeki tavsiyelerine rağmen Beyaz Saray yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında parti hazırlıkları yapıyor.



Dün Beyaz Saray'da kesilmiş bir köknar ağacının at arabasıyla taşınması, Şükran Günü geleneği olan hindi affı töreni, Noel ve Hanuka dahil çeşitli dini bayram etkinliklerinin yapılacağı sinyalini verdi.

First Leydi Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham da partilere katılımın kişilerin tercihi olacağını belirterek "Her yıl Beyaz Saray Noel kutlamalarının ikonik dekorunu görmek ve şenliğinin tadını çıkarmak eskiden beri süregelen bir gelenek." ifadesini kullandı.





Beyaz Saray'a 46. başkan Joe Biden gelmeden önce First Lady Melania Trump, Beyaz Saray Noel ağacını son kez süslemek üzere resmi konuta geldi.





Ağaç töreninde ise dikkat çeken iki detay vardı. Birincisi First Lady’nin yanında ne ABD Başkanı Donald Trump ne de oğlu Barron vardı.

Bir diğer detay ise genellikle somurtkan yüz ifadesiyle görmeye alıştığımız Melania Trump'ın yeni saç stili ile gülücükler saçmasıydı.





ABD First Lady'si Melania Trump yıllar boyunca eşi Donald Trump'ın yanındaki asık suratlı görüntüsü ve eşinin elini tutmayı, yakınlık göstermeyi reddettiği haliyle hafızalara kazınmıştı.





Melania Trump'ın bu hali evliliklerinin yolunda olmadığı ve First Lady'nin bu birliktelikten kaçmak için fırsat kolladığı söylentilerine yol açmıştı.





Eşi Donald Trump’ın yanında gergin görünmesiyle dikkat çeken 50 yaşındaki Melania Trump'ın, ağacın önünde poz verirken yaşadığı mutluluk sosyal medyada "Beyaz Saray'dan ve Trump'tan ayrılacağı için çok mutlu" olarak yorumladı.





ABD seçimlerinden hemen sonra eski Beyaz Saray çalışanları tarafından sızdırılan haberlerde First Lady'nin Trump görevi devreder devretmez boşanmaya hazırlandığı iddia edilmişti.





Melania Trump'ın gündeme bomba gibi düşen mutluluk fotoğrafları da ayrılığın yaklaşması sebebiyle olduğu konuşulmaya başlandı.





First Lady’nin açık hava etkinliğinde maske takmaması dikkat çekerken tören esnasında Melania Trump, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Mutlu Noeller” diye seslendi.





New York Post’un haberine göre, basın mensupları, Başkan Trump’ın ne yaptığını sorsa da First Lady soruya yanıt vermedi.





Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu açıkladı.





Seçilmiş başkan Biden'ın, kendisi ve ekibinin geçiş süreci için federal kurumlardaki kaynak ve hizmetlere erişimine onay vermesini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.





Pentagon, resmi olmayan sonuçlara göre seçilmiş Başkan Joe Biden'ın ekibinin geçiş süreci için Bakanlık ile iletişime geçtiğini duyurdu.





Beyaz Saray’da yaklaşık 30 yıldır yapılan Şükran Günü hindisinin kesilmeyip ABD Başkanı tarafından “affedilmesi” töreni öncesi affedilecek Corn ve Cob adlı hindiler de başkent Washington DC'deki Willard Oteli'ne geldi. Hindilerin kırmızı halıda ve otel odasında verdiği pozlar ilgi gördü.





Beyaz Saray’dan yazılı yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın geleneksel Şükran Günü hindisinin resmi affına devam edeceği belirtildi.





Bu yılın Ulusal Şükran Günü hindilerinin ‘Mısır’ (Corn) ve ‘Koçan’ (Cob) isimlerinin verildiği duyuruldu. Corn ve Cob'un Ulusal Hindi Federasyonu Başkanı Ron Kardel ve Iowa eyaletinde bulunan Walcott şehrindeki bir çiftçi tarafından yetiştirildiği ifade edildi. Bugün Beyaz Saray’da yapılacak ‘Hindi Affı’ töreninden sonra iki hindinin de Iowa Eyalet Üniversitesi kampüsündeki yeni evlerine gönderileceği bildirildi. Affedilmeyi bekleyen hindilere ise ilgi oldukça yoğun.