Yakalanan Rus askerlerinden şoke eden itiraf: Tatbikat var dediler, geldik, bizi kandırdılar...

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, hafta sonu resmi Telegram hesabı üzerinden yakalanan Rus askerlerinin videolarını ve görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Yakalanan, yaralanan ya da yaşamını yitiren Rus askerlerinin görüntülerini paylaşan Ukraynalı yetkililer, konuşabilecek durumda olan Rus askerlerini de sorguya çekti. Videoların çekildiği zaman ve konum ile ilgili bir bilgi paylaşılmazken, askerlerin verdiği bilgilerin de doğruluğu henüz teyit edilmedi.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Polivtseva, “Kardeşimin orduda olduğunu biliyordum ama Ukrayna’ya gönderildiğini bilmiyordum. Onun da bu durumun farkında olduğunu sanmıyorum” yorumunu yaptı.

Ukraynalı yetkililerin paylaştığı videolar ile ilgili Rusya yönetimi henüz net bir açıklama yapmadı. Rusya Savunma Bakanlığı dün gece sadece, “Yoldaşlarımızdan bazıları öldü ve yaralı olarak ele geçirildi. Fakat ortadan kaldırılan Ukraynalı milliyetçilerin sayısı Rusya’nın zayiatından çok daha fazla” açıklamasını yaptı.